122. Brandfall – mehrere Personen verletzt - Planegg

Am Samstag, 21.01.2023, gegen 02:40 Uhr, erhielt die Polizei von der integrierten Leitstelle der Feuerwehr die Mitteilung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Josef-Danzer-Straße. Daraufhin wurden mehrere Streifenwägen zur Einsatzörtlichkeit entsandt.

Von Seiten der Polizei wurden Absperrungen eingerichtet. Die Brandbekämpfung übernahmen die Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehren aus dem Landkreis.

Aus dem Wohnhaus wurden alle Personen (knapp 90) evakuiert und mittels Bussen in eine nahegelegene Schule zu einer dort eingerichteten Sammelstelle verbracht.

Während der Rettungs- und Löscharbeiten konnten zwei leichtverletzte Anwohner festgestellt werden, welche ambulant vor Ort behandelt wurden. Zudem wurde ein Angehöriger der freiwilligen Feuerwehr leicht verletzt, ebenfalls durch eine Rauchgasintoxikation. Dieser wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Gegen 07:20 Uhr waren die mehrstündigen Löscharbeiten durch die freiwillige Feuerwehr beendet.

Nach einer gründlichen Lüftung des Objektes durch die Feuerwehr konnten die Anwohner schließlich zurück in ihre Wohnungen kehren.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kann noch keine Aussage zur Brandursache getroffen werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere 10.000 Euro.

Seitens der Polizei waren mehr als zehn Streifen eingebunden, unter anderem hier ein Zug der Münchner Einsatzhundertschaft. Kollegen des Kriminaldauerdienstes sowie des Kommissariat 13 (Branddelikte) übernahmen vor Ort die Ermittlungen.

123. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit mehreren verletzten Personen - Hohenbrunn

Am Freitag, 20.01.2023, gegen 17:50 Uhr, fuhr eine 58-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit ihrem Pkw Kia auf der Putzbrunner Straße. Sie fuhr von Hohenbrunn kommend in Richtung Putzbrunn. An der Autobahnauffahrt zur A99 wollte sie nach links auf diese abbiegen.

Auf der entgegenkommenden Fahrtrichtung fuhr zur selben Zeit ein Traktor, welcher zwei landwirtschaftliche Anhänger hinter sich zog.

Des Weiteren fuhr ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Audi auf der Putzbrunner Straße. Er fuhr auf dem Fahrstreifen für Rechtsabbieger in Richtung Auffahrt der A99 (Fahrtrichtung Süden / von Putzbrunn kommend in Richtung Hohenbrunn).

Im Fahrzeug des 26-Jährigen befanden sich noch ein 27-Jähriger und eine 18-Jährige, beide ebenfalls mit Wohnsitzen in München.

Der 26-Jährige fuhr rechts an dem Traktor vorbei und scherte mit seinem Audi vor der Kreuzung nach links auf die mittlere Fahrspur ein. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 58-Jährigen ca. 50 Meter entgegen ihrer ursprünglichen Fahrtrichtung geschleudert und kam an einem Begrenzungszaun auf der rechten Fahrbahnseite zum Stehen. Der Pkw des 26-Jährigen blieb im Kreuzungsbereich stehen.

Durch den Unfall wurde die 58-Jährige lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung verbracht.

Der 26-Jährige und die 18-Jährige wurden durch den Unfall schwer verletzt. Der 27-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt.

Alle drei wurden ebenfalls in Krankenhäuser durch den Rettungsdienst verbracht.

An den beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Beschädigungen. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Die Putzbrunner Straße sowie die Auffahrt und Abfahrt zur Autobahn A99 wurden hier für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen in dem Fall führt die Münchener Verkehrspolizei.

124. Einbruch in Wohnung; ein Tatverdächtiger festgenommen - Neuperlach

Am Samstag, 21.01.2023, gegen 23:50 Uhr, teilte eine 41-Jährige mit Wohnsitz in München der Polizei mit, dass in ihrer Wohnung am Karl-Marx-Ring eingebrochen wurde.

Eine Streife der Polizeiinspektion 24 (Neuperlach) fuhr daraufhin zum Einsatzort. Hier konnten Hinweise auf einen Einbruch festgestellt werden. Als Beute hatte der Einbrecher ein elektronisches Gerät aus der Wohnung gestohlen.

Während der polizeilichen Anzeigenaufnahme konnten die Polizisten laute Geräusche von der Terrassentüre der Wohnung wahrnehmen. Als sie nachsahen, konnte ein 47-Jährigen mit Wohnsitz in München dabei beobachten, wie dieser versuchte sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung zu verschaffen und in diese einzubrechen.

Da sich vor Ort Hinweise ergaben, dass er auch für den ersten Einbruch in der Wohnung verantwortlich sei, wurde seine Wohnung durchsucht. Hierbei konnten Teile der Tatbeute aus dem vorangegangenen Einbruch aufgefunden werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der beiden Einbruchstaten eingeleitet.

Der 47-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo er dem Ermittlungsrichter im Laufe des Tages vorgeführt wird.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei.