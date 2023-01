NEU-ULM. Am Samstag befuhr gegen 17 Uhr eine 39-jährige alte Frau mit ihrem Pkw die Augsburger Straße, von der Innenstadt herkommend, in Richtung Augsburger-Tor-Platz in Neu-Ulm. Unmittelbar vor dem Augsburger-Tor-Platz kam sie aus derzeit unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine begrünte Verkehrsinsel. Hier kollidierte sie frontal mit einem dort stehenden massiven Baum und musste mit mittelschweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang sind notwendig. (PI Neu-Ulm)