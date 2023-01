FREILASSING, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Zwei Doppelhaushälften sind nach einem Brand am späten Freitagabend, 20. Januar 2023, derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Kriminaldauerdienst (KDD) Traunstein übernahm im Anschluss an die Löscharbeiten die Untersuchungen zur Brandursache für die Kriminalpolizei. Verletzt wurde bei dem Feuer zum Glück niemand, der Sachschaden fällt mit rund 100.000 Euro aber erheblich aus.

Ein Bewohner einer Doppelhaushälfte in der Donauschwabenstraße in Freilassing hatte am späten Freitagabend (20.01.2023) gegen 23.25 Uhr über Notruf den Brand auf dem Grundstück des Anwesens mitgeteilt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stand bereits der Dachstuhl in Flammen. Die vier Bewohner der Doppelhaushälften hatten bis dahin das Gebäude bereits selbständig verlassen können bzw. hatten rechtzeitig herausgebracht werden können, so dass keine Personen verletzt wurden.

Gegen 00.25 Uhr war der Brand von der Feuerwehr unter Einsatz einer großen Menge Wasser gelöscht, der komplette Dachstuhl beider Haushälften wurde jedoch erheblich beschädigt. Das Dach wurde durch die Freiwillige Feuerwehr mit einer Plane verschlossen, beide Haushälften sind jedoch derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Angehörigen unter. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 100.000 Euro.

Die ersten Untersuchungen zur Brandursache übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Traunstein. Die weitere Sachbearbeitung liegt bei den Brandfahndern des zuständigen Fachkommissariats K1. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen, weshalb hierzu noch keine Aussagen getroffen werden können. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich für die Ermittler bislang aber nicht.