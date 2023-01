PENZBERG, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Freitag, 20. Januar 2023, kam es auf der Staatsstraße 2063 bei Penzberg zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben, drei weitere wurden verletzt. Die Polizeiinspektion Penzberg übernahm die Untersuchungen zum genauen Unfallhergang und wird dabei von einem Sachverständigen unterstützt.

Zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam es am Freitag (20.01.2023) gegen 13:50 Uhr auf der Staatsstraße 2063 zwischen Schönmühl und Penzberg.

Ein in Fahrtrichtung Bichl fahrender Kleintransporter Fiat stieß vor der Einmündung Edenhof frontal mit einem in Richtung Penzberg fahrenden Pkw Peugeot zusammen. Der Fahrer des Kleintransporters, ein Bad Heilbrunner (49) und sein Beifahrer, ein Bad Tölzer (52), wurden dabei mittelschwer verletzt. Der Fahrer des Peugeot, ein Mann aus Penzberg (74) und seine Ehefrau (71) erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die 8-jährige Urenkelin auf dem Rücksitz des Peugeot wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Verletzten wurden mit Rettungshubschrauber und Krankenwagen in die Unfallklinik nach Murnau gebracht.

Zur Klärung der Unfallursache und des Unfallablaufs wurde auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II von den Beamten der Polizeiinspektion Penzberg ein Sachverständiger an die Unfallstelle hinzugezogen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Penzberg und Bichl waren mit über 30 Helfern im Einsatz und übernahmen Bergungs- und Absperrmaßnahmen. Die Staatsstraße 2063 war während der Unfallaufnahme für längere zeit komplett gesperrt.