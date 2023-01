MÜHLDORF AM INN. Am Donnerstagvormittag, 19. Januar 2023, wurde eine 16-Jährige im Bereich der Töginger Straße / Am Schlosserberg von einem unbekannten Mann angesprochen und mit einem Messer bedroht. Die junge Frau konnte flüchten. Die Polizeiinspektion Mühldorf am Inn übernahm umgehend die ersten Ermittlungen. Die weitere Sachbearbeitung wurde vom Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernommen. Diese bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 16-jährige Geschädigte habe sich laut Ihren Angaben am Donnerstagvormittag zwischen 08.30 und 08.45 Uhr alleine im Bereich der Töginger Straße/Am Schlosserberg aufgehalten, als ein unbekannter Mann an sie herantrat, sie ansprach und anschließend mit einem kleineren Messer bedroht habe. Die junge Frau gab weiter an, dem Unbekannten das Messer aus der Hand geschlagen zu haben und anschließend davon gelaufen zu sein. Laut den weiteren Einlassungen der jungen Frau wäre sie bereits zwei Tage zuvor vom gleichen Täter angesprochen worden.

Nach Bekanntwerden des Vorfalls wurde umgehend eine Tatortbereichsfahndung mit zahlreichen Streifen der Polizeiinspektion Mühldorf am Inn und umliegender Dienststellen eingeleitet. Den Täter beschrieb die junge Frau sie wie folgt:

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 1,75 m bis 1.80 m groß, schlank, ca. 40 – 45 Jahre alt, Stoppelbart, leichte Hakennase, auffälligerweise eine erkennbare Verletzung an der Lippe; bekleidet war der Mann mit einer grünen Cargohose und T-Shirt, ein grauer Pullover wurde mitgeführt;

Die ersten Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen vor Ort wurden von Beamten der Polizeiinspektion Mühldorf am Inn getroffen. Die weitere Sachbearbeitung wurde, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, vom Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation übernommen.

Zur Klärung des Falles bittet die Kripo unter der Telefonnummer (08631) 3673-0 um Hinweise aus der Bevölkerung: