0132 - Wohnungseinbruch

Oberhausen – In der Zeit von Dienstag (17.01.2023) auf Donnerstag (19.01.2023) 10:00 Uhr wurde in ein Haus in der Schönbachstraße (im Bereich der 120er Hausnummern) eingebrochen. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich Zutritt in das Objekt und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen.

Der entstandene Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Der entstandene Diebstahlsschaden wird nach aktuellem Ermittlungsstand auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen und Personen die Im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei unter der 0821/323-3810 zu melden.

0133 - Trickdiebstahl

Pfersee – Am Donnerstag (19.01.2023) kam es gegen 16:00 Uhr in der Koboldstraße (Im Bereich der 40er Hausnummern) zu einem Trickdiebstahl durch zwei bislang unbekannte Personen. Eine 74-jährige Frau sprach einen Mann auf der Straße an, ob dieser ihr helfen könne ihre Einkäufe in ihre Wohnung zu tragen. Die bislang unbekannte Person stimmte zu und erklärte zugleich, dass er ein Polizeibeamter sei, der gerade eben an der Wohnung der Frau einen Einbrecher festgenommen habe. Im Anschluss fragte der Mann nach, ob der Schmuck der Frau noch vorhanden ist. Hierbei erschien plötzlich ein zweiter Mann an der Wohnung. Während der erste Mann die Frau ablenkte, entwendete der zweite Mann Schmuck und Bargeld der Frau. Im Anschluss entfernten sich beide Männer in unbekannte Richtung.

Der entstandene Diebstahlsschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

Mann 1: männlich, circa 180 cm groß, 40 Jahre alt und kräftig. Er sprach mit einem schwäbischen Akzent. Er trug eine dunkle Stoffjacke, eine dunkle Jeans, sowie dunkle Schuhe.

Mann 2: männlich, circa 160 cm groß, 40 Jahre alt und schlank. Er hatte zurückgekämmte Haare mit einem Scheitel und einen Bart. Er trug eine blaue kurze Jacke, sowie eine dunkle Hose und dunkle Schuhe.

Zeugen und Personen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3810 zu melden.

0134 – Diebstähle aus Kfz

Haunstetten – In der Zeit von Mittwoch (18.01.2023) 18:00 Uhr auf Donnerstag (19.01.2023) 09:00 Uhr kam es in der Lavendelstraße (Im Bereich der einstelligen Hausnummern) zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich Zugang zum Fahrzeug und entwendete im Anschluss Wertgegenstände in einem mittleren zweistelligen Betrag aus diesem.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Haunstetten – In der Zeit von Mittwoch (18.01.2023) 18:00 Uhr bis Donnerstag (19.01.2023) 12:00 Uhr kam es in der Ölbachstraße (Im Bereich der 50er Hausnummern) ebenfalls zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Auch in diesem Fall verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zum Fahrzeug und entwendete aus diesem mehrere Wertgegenstände. Die Höhe des Diebstahlsschadens kann in diesem Fall noch nicht beziffert werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich hier ebenfalls in einem niedrigen dreistelligen Bereich bewegen.

Zeugen werden gebeten sich in beiden Fällen bei der Polizei Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.

0135 - Unfallflucht

Innenstadt – Am Donnerstag (19.01.2023) kam es gegen 12:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Oberländer Straße (auf Höhe Hausnummer 76). Während der Fahrer eines Versanddienstleisters Pakete zustellte stand dessen Fahrzeug am Fahrbahnrand. Eine bislang unbekannte Person touchierte hierbei den Außenspiegel des Fahrzeugs und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort ohne die Polizei hinzuzurufen.

Der entstandene Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg Ost unter der 0821/323-2310 zu melden.

Innenstadt – Am Donnerstag (19.01.2023) kam es in der Zeit von 08:45 Uhr bis 11:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Herwartstraße Ecke Mülichstraße. Ein dort abgestellter Pkw Seat wurde im Tatzeitraum durch eine unbekannte Person touchiert. Der Unfallverursacher informierte im Anschluss nicht die Polizei, sondern entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Der entstandene Sachschaden wird in diesem Fall auf 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 zu melden.