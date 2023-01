FÜSSEN/HOPFEN AM SEE. Nach einer Schlägerei in einem Wohnhaus musste ein 29-Jähriger stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Am Mittwochabend, 18.01.2023, wurde ein 29-Jähriger von drei Männern im Alter zwischen 25, 27 und 32 Jahren verletzt. Sie sollen dabei mehrfach auf den am Boden liegenden 29-Jährigen eingeschlagen und diesen im Brust- und Kopfbereich verletzt haben. Der 29-Jährige musste stationär behandelt werden. Zwischenzeitlich konnte er aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Die Hintergründe der Tat sind zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Kempten ermittelt nun unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die drei Beschuldigten wurden am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten der zuständigen Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese folgte dem Antrag, woraufhin die drei Männer in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht wurden. (KPI Kempten)

