REGENSBURG. In der Nacht vom 18. auf den 19. Januar 2023 versuchte ein 32-jähriger Mann in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Bewohnerin bemerkte den Einbruchsversuch und setzte einen Notruf ab. Die Polizei konnte den Täter im Nahbereich festnehmen.

Gegen 03.00 Uhr am 19. Januar 2023 schlug ein 32-jähriger Mann eine Fensterscheibe ein, um in ein Wohnhaus in Burgweinting einzubrechen. Die Bewohnerin hörte das Geräusch und setzte einen Notruf ab. Der flüchtige Tatverdächtige hatte sich im Nahbereich in einem Holzverschlag versteckt und konnte von der Polizei festgenommen werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Diebesgut erlangte er nicht. Der Verdächtige setzte sich bei seiner Festnahme zur Wehr und verletzte dabei vier Beamte. Nun erwarten ihn zusätzlich Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

Der 32-Jährige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt und nach Eröffnung des Haftbefehls wurde er in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Im Zuge der Ermittlungen wird nun auch geprüft, ob und inwieweit der Mann für vorangegangene Autoaufbrüche in Burgweinting verantwortlich ist.