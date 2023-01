ALTENSTADT A.D.WALDNAAB, LKR. NEUSTADT A.D.WALDNAAB. Am Freitagmorgen brachen Unbekannte in ein Fahrradgeschäft ein. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt.

Am Freitag, 20. Januar 2023, gegen 03.20 Uhr, erhielt die Polizei eine Mitteilung über einen Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Karl-Singer-Straße in Altenstadt a.d. Waldnaab. Mehrere Unbekannte fuhren mit einem Kastenwagen vor das Geschäft und drangen gewaltsam über die Glaseingangstüre in dieses ein. Aus dem Verkaufsraum wurden mehrere hochwertige Fahrräder von fünfstelligem Wert entwendet. Auch der angerichtete Sachschaden dürfte in niedriger fünfstelliger Höhe liegen. Obwohl die Polizei nach der Mitteilung innerhalb weniger Minuten vor Ort war, waren die Täter bereits unerkannt geflüchtet.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen. Der Aufruf richtet sich auch an Zeugen, die möglicherweise in den Tagen vor der Tat schon verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Geschäfts beobachtet haben.