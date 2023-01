SCHNELLDORF. (91) Am Donnerstagvormittag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Schnelldorf (Lkrs. Ansbach) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr verschafften sich die Einbrecher mutmaßlich über die Balkontür Zugang zu einem Anwesen in der Bartensteiner Straße. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500,00 Euro.

Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter nichts.

Die Kripo Ansbach übernahm die kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort. Die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Christian Seiler