FÜRTH. (87) Am Donnerstagabend (19.01.2023) entwendete ein bislang unbekannter Täter trotz Gegenwehr eines Angestellten Bargeld aus der Kasse eines Supermarktes. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.



Gegen 19:25 Uhr befand sich ein unbekannter Mann an der Kasse eines Supermarktes in der Salzstraße. Als die Kasse während des Bezahlvorgangs offenstand, griff der Unbekannte nach dem Bargeld und entwendete dieses trotz Gegenwehr des Angestellten. Anschließend flüchtete er in Richtung Schwabacher Straße.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, etwa 35 Jahre alt, etwa 180 cm groß, Vollbart. Der Mann trug eine beigefarbene oder olivgrüne Jacke mit hellem Fell an der Kapuze.

Das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl