REUNDORF, LKR. LICHTENFELS. Unbekannte sprengten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Zigarettenautomaten. Sie entwendeten eine Geldkassette und Zigaretten.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten am Christ-König-Platz in Reundorf. Der Automat war an der Wand eines Wohnhauses befestigt. Nach ersten Schätzungen erbeuteten die Täter Zigaretten und Bargeld im Gesamtwert eines vierstelligen Eurobetrages. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise:

Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen im Bereich des Christ-König-Platz in Reundorf bemerkt oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Tel. 09561/645-0.