HUNDERDORF, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am 18.01.2023 konnten Schleierfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf an der Rastanlage Bayerischer Wald Süd an der BAB A3 bei einer Kontrolle eines Pkws mit niederländischer Zulassung eine größere Menge Kokain sicherstellen.

Kurz vor 21.00 Uhr kontrollierten die Fahnder das Auto, das mit zwei Männern aus den Niederlanden besetzt war. Beim 30-jährigen Beifahrer konnten zunächst geringe Mengen an Haschisch und Marihuana aufgefunden werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges konnten die Fahnder in einem Schmugglerversteck schließlich circa ein Kilogramm Kokain feststellen. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen, sowohl das Rauschgift als auch das Fahrzeug wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing und dem Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Gestern (19.01.2023) am späten Nachmittag wurden die beiden Beschuldigten zur Prüfung der Haftfrage der zuständigen Ermittlungsrichterin am Amtsgericht in Regensburg vorgeführt. Diese erließ die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle wegen unerlaubter Einfuhr und unerlaubtem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge – die beiden Beschuldigten wurden in umliegende Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

