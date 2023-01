0124 – Leicht verletzte Person nach Verkehrsunfall

A8/ AS Dasing - AS Adelzhausen / FR München – Am Mittwoch (18.01.2023) ereignete sich gegen 08:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A8. Drei Fahrzeuge fuhren hintereinander auf dem mittleren Fahrstreifen. Der mittlere Fahrzeugführer, ein 30-jähriger Mann musste bremsen. Dies bemerkte der sich dahinter befindliche 24-jährige Mann zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Der 30-Jährige geriet hierdurch ins Schleudern und traf den sich vor ihm fahrenden Pkw eines 47-jährigen Mannes. Die Beifahrerin des 47-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge des 47-Jährigen und des 30-Jährigen mussten abgeschleppt werden.

Die Autobahnpolizei Gersthofen bittet Zeugen des Unfalls sich unter der 0821/323-1910 zu melden.

0125 – Fahndern fällt gefälschter Stempel ins Auge

A 8/ AS Friedberg/ FR Stuttgart - Am Mittwoch (18.01.23) überprüften Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg gegen 17:00 Uhr einen Audi A8, welcher auf der BAB 8 auf der Höhe Friedberg unterwegs war. Bei der Kontrolle fielen den Fahndern sogleich Ungereimtheiten auf der durch den 28-jähigen Fahrer ausgehändigten Zulassungsbescheinigung auf. Wie sich bei der näheren Überprüfung herausstellte, erhärtete sich der Anfangsverdacht. Der Stempel über den Nachweis zur erfolgten Hauptuntersuchung stellte sich als Totalfälschung heraus. Die auf den Kennzeichen angebrachten HU-Stempel waren zwar echt, jedoch ursprünglich nicht auf dem kontrollierten Audi angebracht worden. Die Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung wurden sichergestellt und der verantwortliche Fahrzeughalter muss sich nun wegen eines Urkundendeliktes verantworten.

0126 - Unfallflucht

Stadtbergen – Am Mittwoch (18.01.2023) ereignete sich in der Zeit von 05:30 Uhr bis 05:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Kappbergstraße (Auf Höhe Hausnummer 2). Durch Zeugen konnte im Tatzeitraum ein Unfall akustisch wahrgenommen werden. Eine bislang unbekannte Person übersah einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw und kollidierte mit diesem. Im Anschluss entfernte sich die Person ohne die Polizei über den Unfall zu informieren. Laut erster Ermittlungen könnte es sich bei dem vom Unfallverursacher verwendeten Fahrzeug um einen Lkw der Marke Mercedes Benz handeln.

Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg 6 unter der 0821/323-2610 zu melden.

0127 - Einbruch in Tankstelle

Lauingen – In der Nacht vom 17.01.2023, 22.30 Uhr auf den 18.01.2023, 04.00 Uhr morgens wurde die Tür zu einer Tankstelle in der Gundelfinger Straße aufgebrochen und eine größere Menge an Zigaretten entwendet. Zudem wurde eine Geldkassette entwendet und Teile der Einrichtung beschädigt. Der Beutewert wird mit ca. 20.000 Euro beziffert, an der Einrichtung entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

0128 - Trunkenheitsfahrten

Auerbach und Zusmarshausen - Am Mittwoch, 18.01.2023 um 22.18 Uhr, wurde ein 68-jähriger Ford-Fahrer in der Ulmer Straße in Auerbach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund deutlichem Alkoholgeruch führten die kontrollierenden Beamten einen Atemalkoholtest durch, der mit einem Wert von 0,6 Promille positiv ausfiel.

Im gleichen Kontext wurde eine 52-jährige Mercedes-Fahrerin am Mittwoch, 18.01.2023 um 08.07 Uhr, in der Römerstraße in Zusmarshausen kontrolliert. Auch sie hatte beim Test einen Wert knapp über 0,6 Promille.

Gegen beide Fahrzeugführer erfolgt eine Anzeigenerstattung nach dem Straßenverkehrsgesetz, die ein Fahrverbot, Punkte und eine Geldbuße zur Folge hat.

0129 - Dieselabpumpvorrichtung in Sattelzug aufgefunden

Harburg - Aufgrund mehrerer zurückliegender Dieseldiebstähle auf Parkplätzen in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 25 finden regelmäßig Kontrollen der PI Donauwörth in diesem Zusammenhang statt. Am 19.01.2023, um 02.10 Uhr nachts, stoppten Beamte einen rumänischen Sattelzug Höhe Harburg. Dessen 44-jähriger Fahrer hatte in einem doppelten Boden der Fahrerkabine sieben leere 20-Liter-Gefäße mir Dieselanhaftungen versteckt. Zudem fanden die Beamten eine Absaugpumpe für Kraftstoffe unter dem Zwischenboden. Der 44-Jährige gab an, von den Gegenständen nichts zu wissen. Diese wurden polizeilich sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer etwaige Beobachtungen zu entsprechenden Vorgängen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.