103. Brände an Papier- und Restmülltonnen – Stadtgebiet München

Seit März 2022 und verstärkt seit Oktober 2022 kommt es im Bereich München - Giesing - vermehrt zu Bränden von Großraummülltonnen mit Papier und Restmüll. Die Brandlegungen fanden insbesondere im weiteren Bereich um den Tegernseer Platz statt. Die Container sind überwiegend in Innen-/Hinterhöfen bzw. Durchgängen abgestellt. Die Brände finden häufig tagsüber, ab den Mittagsstunden sowohl an Werk- als auch an Sonn- und Feiertagen statt. Der gesamte Schaden beläuft sich bereits auf mehrere 10.000 Euro (oberer 5-stelliger Bereich). Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen durch Brandlegungen aufgenommen.

Um weitere Ermittlungsansätze zu gewinnen, führen das Kommissariat 13 und die Beamten der Münchner Einsatzhundertschaft in den Abendstunden des Donnerstag, 19.01.2023, ab ca. 18.00 Uhr, Anwohnerbefragungen im Tatortbereich durch. Zudem können für das Kommissariat 13 alle Wahrnehmungen in einem örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit diesen Straftaten sehr wichtig sein. Anwohner werde in diesem Kontext um eine hohe Sensibilität und zeitnahe Information der Polizei gebeten, wenn sie verdächtige Personen und/oder ungewöhnliche Verhaltensweisen bemerken.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

104. Brand in einer Wohnung – Trudering

Am Mittwoch, 18.01.2023, gegen 12:00 Uhr, stellten Anwohner eine Rauchentwicklung in einer Wohnung in Trudering fest und alarmierten die Feuerwehr.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Bewohner war zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung. Eine Bewohnerin des Anwesens kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus, wurde jedoch zwischenzeitlich wieder entlassen.

Der Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache übernommen.

105. Fund von Betäubungsmitteln – Untergiesing

Am Samstag, 14.01.2023, gegen 01:30 Uhr, befanden sich mehrere Streifen der Münchner Polizei in einer Wohnung eines 36-Jährigen mit Wohnsitz in München. Grund hierfür war ein schwieriger psychischer Zustand einer Bekannten des 36-Jährigen in dessen Wohnung, weswegen er den Notruf der Polizei verständigte. Die Situation konnte geklärt werden und die Bekannte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen dieses Einsatzes bemerkten die Beamten diverse Betäubungsmittel (u.a. Cannabis und synthetische Betäubungsmittel) in der Wohnung. Der 36-Jährige zeigte daraufhin von sich aus weitere Verstecke und händigte die dort gelagerten Betäubungsmittel an die Beamten aus. Der 36-Jährige wurde wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Ein Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 83 (Rauschgiftdelikte).

106. Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser – Harlaching

In Harlaching haben sich am Mittwoch, 18.01.2023, zwischen 16:45 Uhr und 20:30 Uhr zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser ereignet.

Fall 1:

Gegen 19:00 Uhr stellte eine Hausbewohnerin fest, dass in ihr Anwesen eingebrochen wurde. Sie verständigte umgehend die Polizei. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam Zutritt durch ein von der Straße abgewandtes Erdgeschossfenster.

Im Inneren des Hauses wurde das erste Obergeschoss durchwühlt und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Fall 2:

Gegen 20:30 Uhr stellten zwei Hausbewohner ebenfalls fest, dass in ihr Einfamilienhaus eingebrochen wurde. Hierbei verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam Zutritt über ein Kellerfenster. Im Haus wurden das Ober- und das Dachgeschoss nach Diebesgut durchsucht. Auch hier wurden mehrere Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.

In beiden Fällen konnte der oder die Täter in unbekannte Richtung flüchten.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Haselbergstraße, Wolkensteinstraße, Harlachinger Berg und Grünwalder Straße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

107. Unbefugter Gebrauch eines Kraftwagens – Moosach

Am Samstag, 19.11.2022, gegen 16:00 Uhr, stellte eine 41-Jährige mit Wohnsitz in München ihren Pkw BMW im Bereich der Skagerrakstraße ab und ließ hierbei ihren Fahrzeugschlüssel im Auto. Als sie am nächsten Tag, am Sonntag, 20.11.2022, gegen 08:00 Uhr, zu ihrem Fahrzeug wollte, musste sie feststellen, dass dieses nicht mehr dort stand. Es wurde zunächst der Diebstahl des Pkw zur Anzeige gebracht.

Später stellte sich heraus, dass unbekannte Täter das Fahrzeug an einer Tankstelle im Bereich der Triebstraße abgestellt hatte. Der Tankstellenpächter ließ dieses Fahrzeug entfernten, nachdem es zwei Tage dort stand.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurden an dem BMW eine Spurensicherung durchgeführt. Dabei konnte DNA-Material im Innenraum gesichert werden. Als Spurensetzer wurde mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in Dresden ermittelt. Der 34-Jährige befindet sich seit Anfang des Jahres in anderer Sache in einer Justizvollzugsanstalt.

Das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

108. Fahrradfahrer stößt aufgrund Erkrankung gegen Pkw – Mittersendling

Am Montag, 16.01.2023, gegen 11:30 Uhr, fuhr ein 65-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Ehrwalder Straße in Richtung des Mittleren Rings. Der 65-Jährige stieß beim Vorbeifahren gegen ein geparktes Fahrzeug (Skoda Pkw) und stürzte. Der 65-Jährige schien unverletzt und setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Ein Zeuge verständigte den Polizeinotruf und teilte mit, dass der Fahrradfahrer unsicher wirkte. Der 65-Jährige konnte wenige Minuten später durch die Polizei angehalten werden. Sie stellten fest, dass der 65-Jährige akute Anzeichen einer Erkrankung aufwies, da er im Gespräch mehrfach das Bewusstsein verlor. Der 65-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Es wurden Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Am Mittwoch, 18.01.2023, verstarb der 65-Jährige im Krankenhaus.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

109. Verkehrsunfall zwischen Lkw und Fahrrad; eine Person schwer verletzt – Ramersdorf

Am Mittwoch, 18.01.2023, gegen 11:00 Uhr, fuhr ein 47-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit einem Daimler, Lkw aus dem Bereich einer Baustelle.

Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 89-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad an der Baustellenausfahrt vorbei.

Es kam zur Kollision, wobei der 89-Jährige von der rechten Fahrzeugfront des Lkw erfasst wurde und dadurch stürzte. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrrad wurde total beschädigt. Am Lkw entstand leichter Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

110. Verkehrsunfall zwischen Polizeifahrzeug während einer Einsatzfahrt und Pkw – Lehel

Am Mittwoch, 18.01.2023, gegen 12:00 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Polizeibeamter mit einem Einsatzfahrzeug (BMW Streifenwagen) auf der Prinzregentenstraße in Richtung Isar. Aufgrund einer Einsatzfahrt wegen eines Brandes hatte er Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet. Der Polizeibeamte fuhr an wartenden bzw. stehenden Fahrzeugen vorbei und wollte an der Kreuzung zur Reitmorstraße in diese rechts einbiegen. Um sich vor dem Abbiegevorgang zu vergewissern, dass keine Fußgänger und kein Fahrradverkehr querten, blieb der Polizeibeamte stehen.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine 55-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Erding mit einem Opel Pkw hinter dem Einsatzfahrzeug und fuhr mit ihrer Front auf das Heck des Streifenwagens auf. Durch den Zusammenstoß erlitt die 55-Jährige leichte Verletzungen, die vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt wurden.

An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von insgesamt 11.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

111. Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Fußgänger; eine Person schwer verletzt – Berg am Laim

Am Mittwoch, 18.01.2023, gegen 15:00 Uhr, fuhr ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in Augsburg mit einem Renault Kleintransporter auf der Altöttinger Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Schlüsselbergstraße wollte er in diese rechts einbiegen.

Hierbei stieß er mit einem 75-Jährigen mit Wohnsitz in München zusammen, welcher die o.g. Kreuzung zu diesem Zeitpunkt stadteinwärts zu Fuß überquerte. Der 75-Jährige wurde schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

112. Reitunfall; Reiterin wird verletzt – Straßlach-Dingharting

Am Mittwoch, 18.01.2023, gegen 16:10 Uhr, bestieg eine 10-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München im Beisein ihrer Reitlehrerin ein Pferd in einer Reithalle. Als die 10-Jährige im Sattel saß, galoppierte das Pferd ohne erkennbaren Grund plötzlich los und warf im weiteren Verlauf die10-Jährige ab. Diese wurde gegen die Hallenwand geschleudert und verletzt sich schwer.

Die 10-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

113. Versuchte räuberische Erpressung mit einem Messer – Olympiapark

Am Mittwoch, 18.01.2023, gegen 19.00 Uhr, befand sich ein 71-Jähriger mit Wohnsitz in München im Olympiapark im Bereich der Nadistraße und wurde durch einen Unbekannten angesprochen. Der unbekannte Täter hielt dem 71-Jährigen ein Messer vor und forderte die Herausgabe von Geld.

Ein zufällig vorbeikommender Passant erkannte die Situation und machte sich rufend bemerkbar. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht. Der Zeuge verständigte die Polizei und trotz sofort eingeleiteter umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Es kam weder zu einem finanziellen noch körperlichen Schaden.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 15-18 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, helle Hautfarbe, sprach deutsch, das Gesicht war mit einem Schal über Mund und Nase verdeckt; bekleidet mit einer dunklen Mütze und einer dunklen Winterjacke; er führte ein Messer mit einer Klingenlänge von ca. 15-20 cm, möglicherweise mit Wellenschliff im oberen Bereich, mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Nadistraße und Olympiadorf (Olympiapark) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

114. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischen Handlungen – Schwabing

Am Mittwoch, 18.01.2023, gegen 12:30 Uhr, verständigten Zeugen den Polizeinotruf, da am U-Bahnhof Hohenzollernplatz eine Person auf einer Bank sitzen und sexuelle Handlungen an sich vornehmen würde.

Die eintreffende Streife konnte einen 39-jährigen rumänischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland antreffen und festnehmen.

Zur weiteren Sachbearbeitung wurde dieser zu einer Polizeiinspektion gebracht. Nach der Anzeigenerstattung wurde er wieder entlassen. Er randalierte jedoch vor der Polizeiinspektion, zerbrach mehrere Glasflaschen, zog sich aus und zeigte ein aggressives Verhalten. Aus diesem Grund wurde der 39-Jährige wieder in die Räumlichkeiten der Polizeiinspektion gebracht.

Über das Referat für Gesundheit und Umwelt wurde eine Unterbringung veranlasst.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

115. Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln – Obergiesing

Am Freitag, 13.01.2023, gegen 20:45 Uhr, meldeten mehrere Personen dem Polizeinotruf einen eventuellen medizinischen Notfall eines Pkw-Fahrers. Die anfahrende Streifenbesatzung stellte einen Mercedes Pkw, der auf dem Gehweg geparkt war, fest. Der Fahrer befand sich im Fahrzeug. Der Fahrer, ein 45-Jähriger mit Wohnsitz in München, wirkte nicht orientiert und er konnte unter anderem dem Gesprächsverlauf mit den Polizeibeamten nicht folgen. Im Fahrzeug wurden zudem mehrere Gramm Heroin aufgefunden. Da der Verdacht bestand, dass der 45-Jähriger dem unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutentnahme im Institut für Rechtsmedizin durchgeführt. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden Substanzen aufgefunden, bei denen der Verdacht besteht, dass sie Betäubungsmittel sein könnten. Der Führerschein des 45-Jährigen wurde sichergestellt. Er wurde wegen Trunkenheit im Verkehr (infolge anderer berauschender Mittel) und wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Er wurde zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt, welcher einen Haftbefehl erließ.

Das Kommissariat 83 (Rauschgiftdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.