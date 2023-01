GANGKOFEN, LKR. ROTTAL-INN. Wie gestern berichtet, kam es am 17.01.2023 zum Brand einer Schreinerei in der Eggenfeldener Straße in Gangkofen.

Aufgrund der Spurenlage vor Ort wird von vorsätzlicher Brandstiftung an der Werkstatt durch bislang unbekannte Täter ausgegangen. Neben Einbruchspuren wurden Spuren von Brandbeschleuniger festgestellt.

Die Kripo Passau bittet um Zeugenhinweise:

Wer am Dienstag, 17.01.2023, im Zeitraum von ca. 18:30 bis 20:00 Uhr im Umfeld der Eggenfeldener Straße / Schloßstraße verdächtige Personen, evtl. mit Benzinkanistern o.ä. beobachtet hat, oder wer sonst Hinweise geben kann, die für die Ermittlungen hilfreich sind, wird gebeten sich bei der Polizei Passau unter 0851/9511-0 zu melden.

Erste Pressemeldung vom 18.01.2023

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHK Weiß, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 19.01.2023, 11:40 Uhr