NÜRNBERG. (81) Am Mittwochabend (18.01.2023) griff ein 46-Jähriger zwei Männer in einer Sportsbar im Nürnberger Stadtteil St. Johannis an. Er wurde durch alarmierte Streifen an der Tatörtlichkeit festgenommen.



Ein 46-Jähriger verbrachte seinen Abend gemeinsam mit zwei 38 und 48 Jahre alten Männern in einer Sportsbar im Kirchenweg.

Nachdem der 46-Jährige die Bar verlassen hatte, kehrte er gegen 22:50 Uhr zurück und griff seine beiden Bekanntschaften unvermittelt mit einem Messer und zerbrochenen Flaschen beziehungsweise Gläsern an. Hierdurch wurde die Kleidung der beiden Männer beschädigt. Zudem erlitt der 38-Jährige leichte Verletzungen im Kopfbereich.

Im weiteren Verlauf nahmen zwischenzeitlich alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West den 46-jährigen Tatverdächtigen im Umfeld der Sportsbar fest.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die kriminalpolizeilichen Erstmaßnahmen. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der 46-Jährige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.



