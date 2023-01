Einbruch in Bäckerei - Wer kann Hinweise geben?

KARLSTEIN A. MAIN, OT DETTINGEN A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Einbruch in eine Bäckerei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben die Täter Bargeld erbeutet und einen beträchtlichen Sachschaden hinterlassen. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in die Bäckerei in der Hanauer Landstraße / Ecke Luitpoldstraße zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 02:30 Uhr, ereignet. Die unbekannten Täter sind gewaltsam über die Zugangstür in die Bäckerei eingestiegen und kurze Zeit später mit mehreren hundert Euro Bargeld wieder geflüchtet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Die Alzenauer Polizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter 06023/9440 zu melden.



Unbekannter Lkw verliert Reifenteile - Zehn Fahrzeuge beschädigt - Kurzzeitige Vollsperrung der A3

ASCHAFFENBURG. Insgesamt zehn Fahrzeuge wurden am Mittwochabend auf der A3 durch Reifenteile eines unbekannten Lkws beschädigt. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt musste für Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Verkehrspolizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war der Lkw gegen 19:00 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs, als dieser Teile eines Reifens verloren hat. Die Fahrzeugteile auf der Fahrbahn führten dazu, dass insgesamt zehn nachfolgende Pkw im Frontbereich beschädigt worden sind. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die A3 musste für die erforderlichen Aufräumarbeiten für rund 30 Minuten vollgesperrt werden.

Die Aschaffenburger Verkehrspolizei hofft bei ihren Unfallermittlungen nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Lkw machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2530 zu melden.



Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch, zwischen 11:50 Uhr und 17:10 Uhr, wurde ein in der Hauptstraße geparkter weißer Mercedes am linken Außenspiegel angefahren.



SOMMERKAHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, gegen 19:30 Uhr, wurde in der Schulstraße die im Bereich der Grundschule festinstallierte Geschwindigkeitsanzeige durch einen Verkehrsteilnehmer beschädigt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.