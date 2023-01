A93 / HÖCHSTÄDT, LKR. WUNSIEDEL. Am vergangenen Samstagabend nahmen Fahnder der Grenzpolizei Selb an der A93 einen Mann fest, der große Mengen an Elektronik unterschlagen hatte. Die Staatsanwaltschaft Hof stellte Haftantrag.

Im Rahmen einer Kontrolle fanden Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb eine Vielzahl an zum Teil hochwertigen Gegenständen in einem Kleintransporter auf. Aufgrund der fehlenden Adressaufkleber auf den Paketen, lag der Verdacht nahe, dass es sich um nicht zugestellte Lieferungen einer Versandfirma handelte. Der Fahrer soll außerdem versucht haben, einen Teil der Gegenstände weit unter Wert zu verkaufen. Er räumte die Unterschlagung der Gegenstände teilweise ein. Der aktuelle Entwendungsschaden liegt bei ca. 15 000 Euro.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof wurde der Mann einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Hof vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.