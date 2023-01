MÜHLHAUSEN. (77) Am Mittwochabend (18.01.2023) ereignete sich im Landkreis Erlangen-Höchstadt ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Daimler verstarb noch an der Unfallstelle.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 18-jähriger Fahrer eines VW gegen 18:45 Uhr auf der Staatsstraße 2260 von Wachenroth in Richtung Mühlhausen unterwegs. Hier kam er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Daimler. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert und kamen dort zum Liegen.

Der 18-Jährige wurde mittels eines Rettungshubschraubers mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Für den 55-jährigen Fahrer des Daimler kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Seine 38-jährige Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Beamte der Polizeiinspektion Höchstadt nahmen den Unfall vor Ort auf. Die Beamten wurden hierbei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth von einem Gutachter unterstützt. Neben den Polizeibeamten waren zahlreiche Kräfte umliegender Feuerwehren vor Ort. Die ST2260 ist zur Stunde (Stand 22:30 Uhr) bis zur Beendigung der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.



Erstellt durch: Tobias Huthmacher