WÜRZBURG / INNENSTADT. Am Dienstagnachmittag haben sich zwei Diebe als Handwerker ausgegeben und Zutritt zur Wohnung einer Seniorin verschafft. Die Täter erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld und entkamen unerkannt. Im Rahmen ihrer Ermittlungen hofft die Kripo Würzburg nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen.

Kurz nach 14.00 Uhr stand ein Mann vor der Haustüre der Seniorin in einem Mehrfamilienhaus in der Rückertstraße. Er gab sich als Handwerker aus und behauptete, die Wohnung aufgrund eines Wasserschadens überprüfen zu müssen. Der Unbekannte machte sich anschließend gemeinsam mit der Geschädigten auf den Weg ins Badezimmer, wo er am Waschbecken hantierte und angeblich Reparaturen durchführte.

Während die Seniorin im Badezimmer abgelenkt war, nutzte offenbar ein zweiter Täter die Gelegenheit, um die Wohnung nach Beute zu durchsuchen. Dabei fielen ihm einige hundert Euro Bargeld in die Hände. Der Diebstahl wurde erst bemerkt, nachdem die Diebe gegen 14.30 Uhr in unbekannte Richtung verschwunden waren.

Der Mann, der sich im Badezimmer aufhielt, ist laut Angaben der Seniorin etwa 50 Jahre alt, ca. 165 cm groß und kräftig. Er sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise zu seiner Bekleidung liegen bislang nicht vor.

Wer am Dienstagnachmittag in der Rückertstraße auf eine Person aufmerksam geworden ist, die als einer der Täter in Frage kommen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.