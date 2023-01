ERLENBACH B. MARKTHEIDENFELD UND KREUZWERTHEIM, OT RÖTTBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Am Dienstagnachmittag haben Unbekannte bei zwei Einbrüchen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und sucht Zeugen.

Schmuck aus Einfamilienhaus in Röttbach entwendet

In der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 19:15 Uhr hat sich ein Unbekannter An der Leite in Röttbach Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft. Der Einbrecher hat eine Terrassentüre aufgehebelt und anschließend mehrere Räume in dem Wohnhaus durchsucht. Er nahm Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro mit und entkam mit seiner Beute unerkannt. Die Sachschadenshöhe dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen.

Ähnlich gelagerter Fall in Erlenbach b. Marktheidenfeld – Beuteschaden bislang unbekannt

Ein ähnlich gelagerter Fall hatte sich in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 20:45 Uhr Am Hemmerich in Erlenbach b. Marktheidenfeld ereignet. In diesem Fall verschaffte sich der gesuchte Einbrecher ebenfalls gewaltsam Zugang durch eine Terrassentüre. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Zur entwendeten Beute können derzeit keine Angaben gemacht werden. Ob ein Zusammenhang mit dem Fall in Röttbach besteht, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit einem der Fälle in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.