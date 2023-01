00117 – Verkehrsunfallflucht

Mering - Am gestrigen Dienstag kam es gegen 09:10 Uhr auf der Meringerzeller Straße zu einer Unfallflucht. Eine BMW-Fahrerin fuhr auf der Meringerzeller Straße in Richtung Mering. Auf Höhe der Einmündung Jahnstraße kam ihr ein weißer Ford mittig auf der Fahrbahn entgegen. Die beiden Pkw touchierten sich mit den linken Außenspiegeln. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Zusammenstoß weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am BMW entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710.

0118 – Küchenbrand

Aichach - Am 17.01.23, gegen 21:00 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen Küchenbrand im dritten Obergeschoß des alten Krankenhausgebäudes in der Krankenhausstraße ein. Das Anwesen wird als Wohnheim für Angestellte des Krankenhauses genutzt. Einsatzkräfte der Feuerwehren Aichach und Oberbernbach konnten den Brand in einer Teeküche schnell unter Kontrolle bringen. Wie sich herausstellte geriet dort ein Mülleimer aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer bzw. der Brandrauch verursachte im Küchenbereich einen Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Brand hatte keine Verletzten zur Folge. Alle Bewohner konnten im Anschluss an die Löschmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurück.

0119 – Betäubungsmittel aufgefunden

Dillingen - Am 17.01.2023 gegen 11.00 h wurde im Ortsteil Hausen ein Fahrradfahrer durch Zivilbeamte kontrolliert, nachdem dieser während der Fahrt einen Joint rauchte. Nach dem Ansprechen durch die Beamten versuchte der Fahrradfahrer den Joint in die Hosentasche zu stecken. Bei der anschließenden Personenkontrolle konnte eine weitere geringe Menge an Marihuana festgestellt werden. Auch bei der anschließenden Wohnungsnachschau fanden die Beamten Betäubungsmittelutensilien sowie geringe Menge der Droge. Gegen den Dillinger wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes ermittelt.