Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Dienstag, zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr, wurde in der Zobelstraße ein geparkter grauer Mazda im Bereich der Fahrertür beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr wurde am Samstag ein in der Horchstraße geparkter grauer Nissan ebenfalls im Bereich der Fahrertür beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Dienstag, 16:00 Uhr, wurde in der Heinsestraße ein dort geparkter grauer Audi im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag, im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 23:00 Uhr, wurden von einer Baustelle am Hasenkopf rund 200 Meter Stromkabel entwendet. Für den Transport wurde vermutlich ein größeres Fahrzeug verwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 20:15 Uhr wurde am Dienstag ein geparkter weißer Mitsubishi in der Hauptstraße an der Fahrzeugfront beschädigt.

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, zwischen 13:45 Uhr und 14:15 Uhr wurde in der Aschaffenburger Straße ein geparkter schwarzer Ford an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 23:50 Uhr, und Dienstag, 10:30 Uhr, wurde in der Max-Planck-Straße ein schwarzer Dodge im Bereich der hinteren rechten Tür mutwillig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

STADTPROZELTEN, LKR. MILTENBERG. Zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer am Dienstag die Hauswand eines Anwesens in der Hauptstraße (Höhe Einmündung Oberthor).

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 22:00 Uhr, und Mittwoch, 03:30 Uhr, wurden an der Rastanlage Spessart-Nord zwei Kompletträder entwendet. Diese waren an einem, auf einem Fahrzeugtransporter geladenen, Sattelzug angebracht.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel.: 06021/857-2530 entgegen.