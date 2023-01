95. Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet (Milbertshofen und Nymphenburg)

Am Montag, 16.01.2023, führte die Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) Geschwindigkeitsmessungen mittels Laser auf der Ingolstädter Straße in Richtung des Frankfurter Rings durch.

Gegen 23:15 Uhr wurde ein Mercedes Pkw mit stark erhöhter Geschwindigkeit gemessen. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 23-Jährigen mit Wohnsitz in München. Er wurde bezüglich des begangenen Geschwindigkeitsverstoßes angezeigt.

Nur eine Stunde später wurde dasselbe Fahrzeug mit demselben Fahrzeugführer durch die Münchner Verkehrspolizei erneut mit stark erhöhter Geschwindigkeit gemessen. Hierbei fuhr der 23-Jährige den Wintrichring in Richtung des Georg-Brauchle-Rings. Auch hier wurde eine Anzeige gefertigt.

Den 23-Jährigen wurde wegen der beiden Verstöße angezeigt. Dabei sind eine Geldbuße, Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein Fahrverbot zu erwarten.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Überhöhte Geschwindigkeit führt als eine der Hauptunfallursachen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen.

Die Münchner Polizei wird deshalb zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.

96. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt – Berg am Laim

Am Dienstag, 17.01.2023, gegen 16:00 Uhr, fuhr eine 42-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf der Isareckstraße stadtauswärts. In der Einmündung zur Schlüsselbergstraße wollte sie nach links in diese abbiegen.

Zur selben Zeit wollte ein 67-jähriger Fußgänger mit Wohnsitz in München die Schlüsselbergstraße stadteinwärts überqueren.

Beim Abbiegevorgang kollidierte die 42-Jährige mit dem 67-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei der Unfallaufnahme wurde bei der 42-Jährigen eine Alkoholisierung festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

97. Organisierter Callcenterbetrug; sogenannter Schockanruf – Altstadt

Am Dienstag, 17.01.2023, gegen 09:30 Uhr, erhielt ein über 90-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Anruf von einer unbekannten Person. Diese gab an, dass eine Angehörige des Seniors einen Verkehrsunfall verursacht habe, wobei eine Person tödlich verunglückt sei. Um eine Haftstrafe abzuwenden, sei eine Kaution in Höhe von mehreren Zehntausend Euro nötig.

Der über 90-Jährige übergab daraufhin an eine weitere unbekannte Person Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro vor dem Wohnanwesen. Daraufhin wurde der Senior dazu gedrängt, zunächst zu seiner Bank zu fahren und nochmal mehrere Zehntausend Euro abzuheben. Der 90-Jährige kam dieser Aufforderung nach und suchte eine Bank auf. Ein Angestellter wurde allerdings misstrauisch, verständigte die Polizei und die Abhebung sowie eine mögliche Übergabe des Geldes wurde so verhindert.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die AG Phänomene der Münchner Kriminalpolizei.

Der Abholer des Schmucks wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Statur; dunkle Hose, graue Jacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rumfordstraße, Reichenbachstraße und Isartorplatz (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3, -AG Phänomene-, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

Ein Video mit Originalaufnahmen eines Telefongesprächs sowie weitere Informationen zum organisierten Callcenterbetrug gibt es unter: https://www.polizei.bayern.de/muenchen/callcenterbetrug

98. Trickdiebstahl durch falschen Handwerker – Solln

Am Dienstag, 17.01.2023, gegen 15:00 Uhr, klingelte eine unbekannte Person an der Haustür einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München. Der unbekannte Mann gab sich als Handwerker aus und fragte die Seniorin, ob sie Handwerksarbeiten für ihn zu tun hätte. Die über 80-Jährige benötigte tatsächlich Hilfe für Reparaturarbeiten in ihrer Wohnung.

Er band die Seniorin in die Arbeiten mit ein, indem er sie nach geeignetem Werkzeug suchen ließ. Nach ungefähr einer Stunde erklärte der Täter die Arbeiten für beendet und verließ das Anwesen in unbekannte Richtung.

Die über 80-Jährige stellte im Anschluss fest, dass diverse Schmuckstücke entwendet wurden. Sie verständigte eine Angehörige, welche wiederum die Polizei anrief. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Handwerker wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 60 Jahre alt, ca. 160 cm groß; er trug Handschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Rudolf-Wilke-Weg, Wilhelm-Busch-Straße und Weltistraße (Solln) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

99. Körperverletzungsdelikt – Maxvorstadt

Am Dienstag, 17.01.2023, gegen 19:00 Uhr, befand sich ein 58-jähriger rumänischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland in der Arcisstraße. In seiner unmittelbaren Nähe sitzend stellte er zwei ihm bekannte Personen fest, wovon einer eine Eisenstange in den Händen hielt. Der 58-Jährige beachtete diese nicht weiter.

Im weiteren Verlauf wurde der 58-Jährige plötzlich von den beiden (einem 50-jährigen und einem 35-Jährigen - beide mit ungarischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland) angegriffen. Die beiden Tatverdächtigen schlugen auf ihn ein, so dass er zu Boden ging und das Bewusstsein verlor. Ein unbeteiligter Zeuge bemerkte den Vorfall und alarmierte sofort den Polizeinotruf 110. Die beiden erheblich alkoholisierten Tatverdächtigen konnten festgenommen werden.

Der 58-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Tatverdächtigen wurden wegen der gefährlichen Körperverletzung angezeigt und werden zur Klärung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt.

Das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Arcisstraße, Brienner und Gabelsbergerstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

100. Einbruch in Geschäft – Obersendling

Am Dienstag, 17.01.2023, gegen 06:30 Uhr, verständigte ein Mitarbeiter eines Geschäftes in Obersendling den Polizeinotruf 110, da sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft hatten, indem sie eine Tür gewaltsam öffneten.

Im Geschäft wurden die Verkaufs- und Büroräume nach Stehlgut durchsucht. Es wurden mehrere Hundert Euro entwendet, außerdem Zigaretten in einem größeren Wert.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum von Montag, 16.01.2023, 19:15 Uhr, bis Dienstag, 17.01.2023, 06:30 Uhr, im Bereich der Kistlerhofstraße, Machtlfingerstraße und Drygalskiallee (Obersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

101. Einbruch in Einfamilienhaus – Laim

Am Dienstag, 17.01.2023, verständigte eine Anwohnerin den Polizeinotruf 110, da in ihrer Abwesenheit in ihr Haus in Laim eingebrochen worden war.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gelangten zwischen 15:30 Uhr und 18.30 Uhr in die Innenräume, indem sie eine Tür gewaltsam öffneten. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro entwendet.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Agricolastraße, Valpichlerstraße und Stroblstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

102. Terminhinweis

Feierlicher Gottesdienst für die Bayerische Polizei am 19. Januar 2023 sie

Am Donnerstag, 19.01.2023, findet um 17:30 Uhr im Liebfrauendom zu München, Frauenplatz 12, 80331 München, der traditionelle Gottesdienst für die Angehörigen der Bayerischen Polizei statt.

Die Predigt wird seine Exzellenz, Weihbischof Wolfgang Bischof halten. Herr Bischof ist Beauftragter der Freisinger Bischofskonferenz für die Katholische Polizeiseelsorge in Bayern. Monsignore Andreas Simbeck, Landesbeauftragter für die Katholische Polizeiseelsorge in Bayern, wird den Gottesdienst gestalten. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Polizeiorchester Bayern und Professor Ruben J. Sturm an der Dom-Orgel.

Nach der Messe wird Staatsminister Joachim Herrmann ein Grußwort sprechen. Im Anschluss sind alle Gottesdienstteilnehmer zu einem Stehempfang im Karmelitersaal, Karmeliterstraße 1, Ecke Pacellistraße eingeladen.

Medienvertreter sind zur Teilnahme am Gottesdienst und Empfang herzlich eingeladen.

Der Polizeigottesdienst wird seitens des Erzbistums München mittels Livestream übertragen: https://www.erzbistum-muenchen.de/gottesdienste-veranstaltungen/live-streams-online-radio-podcast-sprachassistent