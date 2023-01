GANGKOFEN, LKR. ROTTAL-INN. Gestern Abend (Dienstag, 18.01.2023) wurde der Polizeieinsatzzentrale Niederbayern gegen 19:25 Uhr ein Brand in einer Schreinerei in der Eggenfeldener Straße in Gangkofen mitgeteilt.

Die vor Ort eingesetzten Feuerwehrkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Die Kripo Passau hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgabe der Brandermittler ist es nun, die genauen Umstände des Brandes zu ermitteln. Ggf. wird nachberichtet.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHK Weiß, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 18.01.2023, 11:20 Uhr