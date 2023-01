VÖHRINGEN | ILLERBERG. Am Dienstagabend kam es in der Straße Am Funken zu Brand einer Gartenhütte.

Gegen 21:45 Uhr gingen mehrere Mitteilungen bei der polizeilichen Einsatzzentrale ein, dass eine Gartenhütte in der Straße Am Funken Feuer gefangen habe. Bei Eintreffen der ersten Streifenbesatzung der PI Illertissen stand die besagte Hütte, welche sich zwischen zwei Wohnhäusern befand, im Vollbrand. Der kurz darauf eingetroffenen Feuerwehr aus Vöhringen und Illerberg gelang es schnell, die Flammen zu löschen. Eine 67-jährige Anwohnerin erlitt einen Schock und musste kurzzeitig vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Heerstraße wurde von weiteren Kräften der Polizeiinspektion Illertissen sowie von Kräften der Feuerwehr im Bereich von der Weißenhorner Straße bis zum Kreisverkehr gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Als Brandursache kommt ein möglicherweise noch zu heißer Räucherofen, welcher sich in der Gartenhütte befand, in Betracht. Der Sachschaden wird momentan auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit ca. 30 Einsatzkräften vor Ort. (PI Illertissen)

