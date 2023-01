SCHWEINFURT. Nach einem tödlichen Verkehrsunfall, der sich im Dezember auf der B286 kurz nach der Hahnenhügelbrücke in Schweinfurt ereignet hat, laufen die intensiven Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Schweinfurt weiter. Im Zuge dieser Ermittlungen haben sich nun Hinweise auf einen möglicherweise wichtigen Zeugen ergeben.

Unfall im Dezember

Wie bereits berichtet, kam es am 20.12.2022, um 18.45 Uhr, zu einer Kollision zwischen einem 29-jährigen Fußgänger und einem Pkw auf der B286. Dem Sachstand nach befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Pkw die Hahnenhügelbrücke in Richtung Schwebheim, als er aus noch ungeklärter Ursache rund 200 Meter nach der Brücke einen Fußgänger auf der zweispurigen Bundesstraße erfasste. Nach der Kollision mit dem Pkw verstarb der Fußgänger noch an der Unfallstelle.

Intensive Unfallermittlungen

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen hat die Polizeiinspektion Schweinfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft übernommen. Im Zuge dieser Ermittlungen, in die auch ein Sachverständiger einbezogen wurde, ergaben sich nunmehr Hinweise auf einen möglicherweise wichtigen Zeugen, der die Unfallstelle unmittelbar zuvor passiert hatte.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang den Fahrer / die Fahrerin eines Lkw, der zur Unfallzeit über die Hahnenhügelbrücke stadtauswärts unterwegs war und von dort in den Hafen abgefahren ist. Der Verkehrsteilnehmer kann möglicherweise wichtige Angaben zu dem Unfallgeschehen machen und wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09721-2020 mit der Polizeiinspektion Schweinfurt in Verbindung zu setzen.