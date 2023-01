Am 16.01.2023 wurde im Polizeipräsidium Oberpfalz ein langjähriges Mitglied der Sicherheitswacht verabschiedet.

Im Beisein von Herrn Polizeioberrat Wolfgang Schüler, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Neumarkt i. d. Opf., wurde dem Mitarbeiter der Sicherheitswacht der PI Neumarkt i. d. OPf., Herrn Englmann, von Herrn Polizeivizepräsident Thomas Schöniger eine Urkunde des Polizeipräsidiums Oberpfalz überreicht. In der anschließenden Gesprächsrunde dankte Schöniger Englmann für über 25 Jahre Mitgliedschaft in der Sicherheitswacht und für die zahlreichen Einsatzstunden, die er im Rahmen seines Ehrenamts abgeleistet hatte. Herr Englmann fungierte in seiner Zeit zudem viele Jahre als Sprecher der Mitglieder der Sicherheitswacht der PI Neumarkt i. d. Opf. und hat nun seinen aktiven Dienst aufgrund der erreichten Altersgrenze beendet.

„Die Zeit im Ehrenamt war für mich sehr gewinnbringend. Ich hatte immer großen Spaß daran, ehrenamtlich zur Sicherheit in meiner Heimatstadt beizutragen“, blickte Englmann auf seine aktive Zeit zurück. Zudem dankte er den Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Neumarkt i. d. Opf. für eine stets offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

„Ehrenamtlich für die Bürgerinnen und Bürger der Heimatstadt zur Verfügung zu stehen, ist schon eine hervorragende Geschichte. Dies jedoch über 25 Jahre lang zu betreiben, ist wirklich herausragend“, dankte Schöniger Herrn Englmann.

Die Ehrenamtlichen, die sich in der Bayerischen Sicherheitswacht engagieren, ergänzen die Arbeit der Polizei in wertvoller Weise und stärken mit ihrer sichtbaren Präsenz das Sicherheitsgefühl eines jeden Einzelnen. Haben Sie Interesse an diesem besonderen Ehrenamt? Wir suchen verantwortungsbewusste Bürgerinnen und Bürger im Alter von 18 bis 62 Jahren, die sich gerne für unser Gemeinwesen einsetzen.

Alle weiteren Informationen zur Bayerischen Sicherheitswacht finden sie auf der Internetseite der bayerischen Polizei unter folgendem Link:

Link: https://www.polizei.bayern.de/wir-ueber-uns/sicherheitswacht/index.html