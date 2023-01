0107 - Unfallflucht

Kriegshaber – In der Zeit von Samstag (14.01.2023) 16:00 Uhr bis Montag (16.01.2023) 08:00 Uhr kam es in der Schmutterstraße auf Höhe Hausnummer 7 zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch eine bislang unbekannte Person wurde ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw Opel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss ohne die Polizei hinzuzurufen.

Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Augsburg 5 bittet Zeugen sich unter der 0821/323-2510 zu melden.

0108 – Sachbeschädigungen an Pkws

Innenstadt – In der Zeit von Samstag (14.01.2023) 20:00 Uhr auf Montag (16.01.2023) 06:30 Uhr wurde ein im Springergäßchen abgestellter Pkw beschädigt. Eine bislang unbekannte Person verkratze den Pkw Mazda mit einem spitzen Gegenstand.

Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 zu melden.



Göggingen – Am Montag (16.01.2023) wurde in der Zeit von 17:30 bis 18:00 Uhr ein Pkw in einem Parkhaus in der Gögginger Straße 119 beschädigt. Durch eine bislang unbekannte Person wurde der Pkw Audi am hinteren Bereich verkratzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.

0109 - Sachbeschädigung

Kriegshaber – Bereits am Freitag (13.01.2023) wurde gegen 15:15 Uhr eine Fensterscheibe eines Anwesens im Annegert-Fuchshuber-Weg (Auf Höhe Hausnummer 7) beschädigt. Zur Tatzeit hörte ein Anwohner ein lautes Klirren und konnte daraufhin feststellen, dass eine Fensterscheibe beschädigt wurde. Gleichzeitig konnten zwei Personen, vom Erscheinungsbild Kinder im Alter von circa 12 Jahren, beobachtet werden, die vom Tatort wegrannten.

Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der 0821/323-2510 bei der Polizei Augsburg 5 zu melden.