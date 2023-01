VILSHOFEN, LKR. PASSAU, BASEL/CH. Dank internationaler Zusammenarbeit ist es Beamten der Kantonspolizei Basel-Stadt gelungen, eine 21-jährige Frau, die am 20.12.2022, eine Seniorin um eine größere Menge Schmuck und Bargeld gebracht hat, vergangenen Samstag in der Schweiz festzunehmen.

Die 21-jährige Polin steht im dringenden Tatverdacht, bei einer 75-jährigen Frau nach einem vorangegangenen Schockanruf Schmuck Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro erbeutet zu haben. Zuvor machte eine Anruferin, die sich als Polizeibeamtin der Polizeiinspektion Landau ausgab, der Seniorin glaubhaft, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Die unbekannte Anruferin erklärte der Seniorin, um eine mögliche Haftstrafe der Tochter abzuwenden, solle die Frau eine Kaution hinterlegen.

In der Annahme, es würde sich bei der Anruferin tatsächlich um eine Polizeibeamtin handeln und der geschilderte Verkehrsunfall würde den Tatsachen entsprechen, besorgte die 75-Jährige Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro und übergab es wenig später an eine bislang unbekannte Abholerin.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern ist es der Kantonspolizei Basel-Stadt in der Schweiz am vergangenen Freitag, 13.01.2023, nach entsprechenden Hinweisen der Passauer Ermittler gelungen, die Abholerin der Geld- und Wertsachen aus Vilshofen, eine 21-jährige Polin am vergangenen Wochenende bei der Ausreise nach Deutschland am Grenzübergang Basel-Weil-Autobahn festzunehmen. Die Frau steht zudem im Verdacht, erst kürzlich in der Schweiz ebenfalls als Geldabholerin tätig gewesen zu sein und auf diese Weise mehrere hunderttausend Schweizer Franken erbeutet zu haben. Die 21-Jährige befindet sich derzeit in der Schweiz in Untersuchungshaft.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau erging mittlerweile Haftbefehl gegen die 21-Jährige wegen des dringenden Tatverdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetruges. Die Staatsanwaltschaft Passau prüft derzeit in mögliches Auslieferungsverfahren nach Deutschland.

Keine „kleinen Fische“ – Abholer und Kuriere sind Teil der Betrugsbanden

Die Abholer gehören zur Bande der Betrüger, sind somit ein vollwertiges Bandenmitglied und tragen natürlich das höchste Risiko, auf frischer Tat festgenommen werden. Aus jedem Abholer, den wir festnehmen können, ergeben sich i. d. R. Hinweise, über die wir natürlich versuchen, an Hintermänner zu kommen. Aber auch ein enger und steter Austausch mit den Justizbehörden und Ermittlern, auch über die Landesgrenzen hinweg, wie der vorliegende Fall belegt, ist notwendig, um den Betrugsbanden das Handwerk zu legen, so Kriminaldirektor Peter Ebner, Leiter der Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben Niederbayern.

Angesichts der jüngsten Fälle sog. Schockanrufe appelliert das Polizeipräsidium Niederbayern erneut, wachsam und vorsichtig zu sein. Sprechen Sie als Angehörige mit Ihren Eltern/Großeltern über die Maschen der Telefonbetrüger. Die Polizei erkundigt sich niemals am Telefon über Ihr Vermögen oder Wertsachen.