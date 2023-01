PASSAU. Bei einer Verkehrskontrolle am vergangenen Dienstag, 10.01.2023, an der Rastanlage Donautal-West an der A3 entdeckten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau eine hohe Summe Bargeld, die im hinteren Bereich eines Pkws versteckt war.

Bei der weiteren Durchsuchung des Fahrzeugs sowie des 47-jährigen Fahrers, der angab nach Österreich unterwegs zu sein, wurden weitere versteckte Geldbündel aufgefunden. Insgesamt führte der Mann knapp 400.000 Euro Bargeld mit sich. Zudem verlief ein Drogentest positiv.

Gegen den Mann wurde u.a. ein Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet. Das Bargeld wurde zur Vermögensabschöpfung sichergestellt. Das Ergebnis der Durchsuchung der Wohnung des Mannes in Hessen erhärtete den Tatverdacht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen. Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern und der Staatsanwaltschaft Passau geführt.