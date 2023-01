Nach alleinbeteiligtem Verkehrsunfall in Rheinland-Pfalz - Pkw-Diebstahl festgestellt

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Erst durch den Verkehrsunfall eines Unbekannten auf der A3 bei Montabaur wurde der Diebstahl eines Pkw der Marke Jeep bemerkt. Die Kripo Aschaffenburg hofft nun auf Zeugenhinweise.

Nach einem offensichtlich alleinbeteiligten Verkehrsunfall in der vergangenen Woche auf der A3 bei Sassenhausen konnte durch die dortige Autobahnpolizei der beschädigte Pkw eines Unbekannten festgestellt werden. An diesem waren zudem falsche Kennzeichen angebracht. Bei den anschließenden Ermittlungen zum letzten Eigentümer des Fahrzeugs wurde die Kriminalpolizei Aschaffenburg um Unterstützung gebeten.

Im weiteren Verlauf konnte durch die hiesigen Kriminalbeamten recherchiert werden, dass der Pkw der Marke Jeep im Wert von mehreren zehntausend Euro auf dem Gelände eines Autohauses in der Niedernberger Straße stand und dort zwischen Donnerstag und Sonntag durch einen Unbekannten entwendet wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl des Pkws machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Nach Beleidigung in Regionalbahn - 23-Jähriger leistet Widerstand - Zwei Polizeibeamte leicht verletzt

MILTENBERG. Am Montagnachmittag beleidigte ein 23-Jähriger ohne erkennbaren Grund zwei Schüler in einem Zug und ging diese auch körperlich an. Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes am Bahnhof leistete dieser Widerstand und beleidigte auch die Polizeibeamten. Der Aggressor wurde in der Folge in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

Gegen etwa 16:30 Uhr ging die Mitteilung eines Fahrgastes aus der Regionalbahn von Aschaffenburg nach Miltenberg ein. Dieser teilte eine Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen und zwei Schülern im Alter von 13 und 14 Jahren mit. Die Schüler stiegen nach derzeitigen Erkenntnissen in Elsenfeld zu und wurden umgehend und ohne Grund von dem 23-Jährigen beleidigt und bedrängt.

Eine Streife der Miltenberger Polizei begab sich umgehend an den Miltenberger Bahnhof und wartete dort auf die eintreffende Regionalbahn. Bei der anschließenden Kontrolle des 23-Jährigen begann dieser auch hier sofort die Beamten massiv zu beleidigen und verhielt sich aggressiv. Bei der anschließenden Fesselung leistete der Mann Widerstand und verletzte hierbei die beiden Polizisten leicht.

Der 23-Jährige wurde in der Folge zunächst zur Dienststelle transportiert, auf welcher auf Anordnung einer Ermittlungsrichterin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Anschluss wurde der Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

Er wird sich nun zum einen wegen Widerstands und Beleidigung gegen die Polizeibeamten sowie auch wegen der Beleidigung gegen die beiden Schüler verantworten müssen.



Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Samstag, 08:00 Uhr, wurde der Pkw eines 39-Jährigen in einem Carport in der Barbarastraße mutwillig beschädigt.

DAMMBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2317 am Sonntag, gegen 17:15 Uhr, wurde der Außenspiegel am Pkw einer 45-Jährigen beschädigt. Die Frau war mit ihrem BMW hierbei von Dammbach in Richtung A3 unterwegs.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, zwischen 17:00 Uhr und 19:45 Uhr, wurde ein in der Rathausstraße geparkter Toyota durch einen Verkehrsteilnehmer beschädigt.



STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde auf dem REWE-Parkplatz in der Obernburger Straße ein dort geparkter grüner Ford Fiesta am hinteren rechten Kotflügel beschädigt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, gegen 17:15 Uhr, beschädigte ein Sattelzug bei einem Fahrstreifenwechsel den rechten Außenspiegel am Mitsubishi einer 69-Jährigen. Im Anschluss setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel.: 06021/857-2530 entgegen.