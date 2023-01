NÜRNBERG. (72) Im Zeitraum zwischen Freitag (30.12.22) und Montag (02.01.2023) beschädigten Unbekannte die Eingangstür einer Grundschule im Nürnberger Stadtteil Kettelersiedlung. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Zwischen 13:00 Uhr am Freitag und 07:00 Uhr am Montag beschädigten Unbekannte die Eingangstür einer Grundschule in der Leerstetter Straße derart, dass irreparable Schäden entstanden. Eventuell setzten der oder die Unbekannten hierzu Feuerwerkskörper ein. Nach der Tatausführung entfernten sich die Unbekannten unerkannt.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro beziffert.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Unbekannten geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Sebastian Schmidt