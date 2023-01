RABENSTEIN, LKR. REGEN. Am 17.01.2023 gegen 07.40 Uhr kam es in einem Hotel zu einem Zimmerbrand. In diesem wurde eine Person tot aufgefunden.

Der Brand im Zimmer konnte durch die eingesetzten Feuerwehren gelöscht werden. Im Zimmer konnte eine 35-jährige männliche Person tot aufgefunden werden. Bei dem Mann handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen aus Frankreich stammenden Angestellten des Hotels.

Die Staatsanwaltschaft Deggendorf und die Kripo in Deggendorf haben die Ermittlungen übernommen. Diese dauern an.

Veröffentlicht: 17.01.2023, 08:50 Uhr