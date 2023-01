RASTPLATZ OBERPFÄLZER ALB, LKR. AMBERG-SULBZACH. In der Nacht zu Montag kam es zu einem versuchten Raubüberfall auf eine Tankstelle an der A6 durch einen unbekannten Täter. Die Kriminalpolizei Amberg fahndet nach dem flüchtigen Mann.

Am Montag, 16. Januar 2023, gegen 01:45 Uhr betrat ein unbekannter Täter den Verkaufsraum der Tankstelle Rastanlage Oberpfälzer Alb. Im Kassenbereich forderte der vermummte Täter unter Vorhalt eines Messers die Aushändigung des Bargeldes. Der Angestellte verschloss daraufhin die Kasse und verweigerte die Herausgabe von Bargeld. Der Täter führte eine Bewegung mit dem Messer in Richtung des Kassierers aus und verletzte ihn hierbei an der Hand. Der Täter flüchtete zu Fuß und ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der Täter war etwa 180 cm groß, dunkel gekleidet und vermummt.

Der Geschädigte, ein 63-Jähriger aus dem Landkreis Neustadt Waldnaab, wurde leicht an der Hand verletzt. Er konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Es wurde intensiv auf dem Gelände und den umliegenden Straßen gefahndet. Zur Unterstützung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Die Kriminalpolizei Amberg veranlasste eine sofortige Spurensicherung und übernahm die Sachbearbeitung. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist nicht auszuschließen, dass sich der Täter bereits am Vorabend auf dem Rastplatz aufgehalten hat. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0