WEIDEN I.D.OPF. Am Sonntagmorgen, 15. Januar 2023 wurde ein Mann mit einem Messer schwer verletzt. Ein 22-Jähriger befindet sich wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Gegen 06:00 Uhr kam es im Bereich Judengasse/Oberer Markt zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Im weiteren Verlauf soll ein 22-Jähriger durch einen Faustschlag verletzt worden sein. Der mutmaßliche Täter, ein 23-Jähriger, entfernte sich mit seinen Begleitern. Der 22-Jährige soll der Gruppe gefolgt und anschließend mit einem Messer auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Dieser wurde hierbei so schwer verletzt, dass er vom verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht und dort notoperiert werden musste. Nach aktuellem Stand soll er sich nicht mehr in Lebensgefahr befinden.

Der 22-Jährige konnte von Beamten der Polizeiinspektion Weiden in der Nähe festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen deutschen Staatsangehörigen aus Weiden. Ein Vortest ergab Hinweise auf eine Alkoholisierung zur Tatzeit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden erließ das Amtsgericht Untersuchungshaftbefehl, unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der 22-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Weiden hat die Ermittlungen übernommen und bereits mehrere Personen vernommen. Zeugen des Vorgangs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 zu melden.