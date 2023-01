FORCHHEIM. Der Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Forchheimer Innenstadt beschäftigte am Sonntagnachmittag zahlreiche Einsatzkräfte. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 16 Uhr bemerkte ein Bewohner des Hauses in der Klosterstraße Rauchgeruch. Als er das Treppenhaus betrat und feststellte, wie Rauchschwaden aus der leerstehenden Wohnung im zweiten Obergeschoss drangen, rief er die Polizei. Glücklicherweise blieben die zwei Bewohner des Hauses unverletzt. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr schafften es den Brand zu löschen und ein Übergreifen auf andere Wohnungen zu verhindern.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro.

Am Montagvormittag übernahmen die Brandfahnder der Kriminalpolizei Bamberg die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache.