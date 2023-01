0103 – Einbruch in Wohnung

Innenstadt – In der Zeit vom 26.12.2022 bis zum 14.01.2023 wurde in eine Wohnung in der Reischlestraße (Im Bereich der 30er Hausnummern) eingebrochen. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich Zutritt in die Wohnung und durchsuchte diese nach Wertgegenständen.

Der entstandene Diebstahlsschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen sich unter der 0821/323-3810 zu melden.

0104 – Versuchter Einbruch in Geschäftsgebäude

Haunstetten – In der Zeit von Samstag (14.01.2023) 17:00 Uhr auf Sonntag (15.01.2023) 14:00 Uhr wurde versucht in ein gewerbliches Objekt in der Straße Auf dem Nol (Auf Höhe der einstelligen Hausnummern) einzubrechen. Eine bislang unbekannte Person versuchte sich Zutritt zum Objekt zu verschaffen, was der Person aufgrund der verbauten Diebstahlssicherungen jedoch nicht gelang.

Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen und Personen die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3810 zu melden.