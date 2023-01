SCHWÜRBITZ, LKR. LICHTENFELS. In der Nacht von Samstag auf Sonntag öffneten Unbekannte gewaltsam einen Zigarettenautomaten und flüchteten im Anschluss mit der entwendeten Geldkassette. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Am Sonntagvormittag, den 15. Januar, fiel einem Passanten ein beschädigter Zigarettenautomat in der Brunnenstraße in Schwürbitz auf. Er verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der Automat gewaltsam geöffnet wurde. Die Diebe entnahmen die Geldkassette und flüchteten im Anschluss unerkannt. Des Weiteren ging im Nachgang bei der Polizei die Meldung ein, dass Anwohner gegen 01.30 Uhr einen lauten Knall gehört hatten. Ob dieser im Zusammenhang mit dem Aufbruch des Automaten steht und wieviel Bargeld sich in dem gestohlenen Behältnis befand, ist nun Teil der Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei Coburg.

Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Brunnenstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 in Verbindung zu setzen.