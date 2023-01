RUHPOLDING, LKR. TRAUNSTEIN. Am Sonntag, 4. Dezember 2022, wurde ein toter Säugling im Bereich des Wanderparkplatzes Seekopf aufgefunden. Die Kriminalpolizei Traunstein hat noch vor Ort unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler erhoffen sich neue Hinweise in dem Fall aufgrund einer Ausstrahlung in der Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“. Das Bayerische Landeskriminalamt hat zudem eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.

Am Sonntag, den 4. Dezember 2022, ging bei der Polizeistation Ruhpolding gegen 12.20 Uhr die Mitteilung über ein totes Neugeborenes im Wald im Bereich des Wanderparkplatzes Seekopf ein. Ein Zeuge hatte in dem Bereich einen toten Säugling bemerkt und daraufhin sofort die Polizei verständigt (wir berichteten bereits).

Die aufwendig geführten Ermittlungen erbrachten bislang noch keine konkreten Hinweise auf die Kindseltern. Nun erhoffen sich die Ermittler der „EG Säugling“ sachdienliche Hinweise aufgrund der Ausstrahlung des Falles in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ am kommenden Mittwoch (18. Januar 2023, 20.15 Uhr im ZDF). Des Weiteren wird vom Bayerischen Landeskriminalamt eine Belohnung von insgesamt

5.000 Euro

für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung der Tat oder Ergreifung der Täterin/des Täters führen.

Zur Klärung des Sachverhalts bitten Staatsanwaltschaft und Kripo erneut die Bevölkerung um Hinweise in dem Fall unter der Telefonnummer 0861/9873-0 oder jede andere Polizeidienststelle: