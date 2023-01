ICKING, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Zwei Jugendliche wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 15. Januar 2023, am S-Bahnhof in Icking von einem bislang unbekannten Mann angegangen und einer von ihnen verletzt. Die Kripo Weilheim hat die Ermittlungen übernommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Am 15. Januar 2023 gegen 01:30 Uhr stiegen ein 16- und ein 17- jähriger Jugendlicher am Bahnhof Icking aus einer S-Bahn aus und setzten sich auf eine Bank am Bahngleis. Kurze Zeit später wurden die beiden von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und nach diversen Gegenständen befragt.

Zudem zog der Mann plötzlich einen stumpfen Gegenstand und schlug damit dem 16-Jährigen auf den Hinterkopf. Der Unbekannte forderte Wertsachen und Bargeld, woraufhin die beiden Jugendlichen zu Fuß die Flucht ergriffen.

Der 16-Jährige wurde durch den Schlag glücklicherweise nur leicht verletzt und erlitt eine Platzwunde. Der unbekannte Täter entfernte sich vor Eintreffen der Polizei vom Bahnhof. Beamte der Polizeiinspektion Wolfratshausen übernahmen die ersten Ermittlungen, die nun unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II an das für Raub- und Erpressungsdelikte zuständige Fachkommissariat bei der Kriminalpolizei Weilheim übertragen wurden.

Zur Klärung des Sachverhalts und zur Identifizierung des Täters sind die Ermittler der Kripo Weilheim auf der Suche nach Zeugen zu dem Vorfall und richten sich deshalb an die Bevölkerung:

Wer hat am frühen Sonntagmorgen, 15.01.2023, gegen 01:30 Uhr am Bahnhof in Icking den Vorfall beobachtet bzw. wem sind in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen?

Wer kann sonst Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen könnten?

Der bislang unbekannte Tatverdächtige konnte von den Jugendlichen wie folgt beschrieben werden:

Ca. 1,85m groß, 18-20 Jahre alt

Asiatischer Typ, stämmige Statur

Dunkelbraune, kurze glatte Haare, dunkle Augen

Bekleidung: weißer Kapuzenpulli, dunkle Hose

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer (0881) 640-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.