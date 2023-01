HILPOLTSTEIN. (71) Im Zeitraum von Sonntag (01.01.2023) bis Samstag (14.01.2023) beschmierten Unbekannte unter anderem die Garage einer sozialen Einrichtung in Hilpoltstein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Im genannten Zeitraum schmierten Unbekannte ein Hakenkreuz und weitere politische Parolen in blauer Farbe an eine Garage, eine Holzlege und eine Torwand in der Thüringer Straße. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Tobias Huthmacher