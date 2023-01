PASSAU. Am Samstagmorgen (14.01.2023) überfiel ein bislang unbekannter Täter ein Hotel in der Neuen Rieser Straße in Passau.

Gegen 03:10 Uhr betrat ein Mann, vermummt mit Kapuze und einer FFP2-Maske das Hotel, hielt ein Messer in der Hand und forderte von einer Hotelangestellten Geld. Er nahm schließlich einen geringeren dreistelligen Bargeldbetrag an sich und flüchtete zu Fuß.

Die im Anschluss eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

18-25 Jahre alt

ca. 170-180cm groß

sprach Deutsch mit ausländischem Akzent

lt. Zeugen „südländisches Aussehen“

schlank

schwarze Hose

schwarze Jacke mit weißen Elementen, Kapuze und Stoffeinsätze wie bei einer Regenjacke

trug zum Tatzeitpunkt FFP2-Makse

Zeugenaufruf

Die Kripo Passau hat die Ermittlungen wegen eines Raubdeliktes aufgenommen. Wer zu der Tat oder dem Täter Angaben machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Passau unter 0851/9511-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHK Weiß, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 16.01.2023, 13:20 Uhr