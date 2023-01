NÜRNBERG/FÜRTH. (69) Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Mittwoch (11.01.2023) und Freitag (13.01.2023) mehrere Verkaufsautomaten für Lebensmittel in Nürnberg und Fürth auf. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Zwischen 15:00 Uhr am Mittwoch und 12:00 Uhr am Freitag brachen Unbekannte mehrere Verkaufsautomaten für landwirtschaftliche Erzeugnisse auf. Betroffen waren Automaten in der Unteren Stadtgasse in Nürnberg, im Hirschgartenweg in Fürth und in der Poppenreuther Straße in Fürth.

Der oder die Unbekannten erlangten Bargeld und verursachten Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die zuständigen Fachkommissariate der Nürnberger und Fürther Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Unbekannten geben können, sich unter 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt