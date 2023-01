82. Einbruch in zwei Doppelhaushälften – Solln

Am Sonntag, 15.01.2023, gegen 19:00 Uhr, bemerkte eine 55-Jährige mit Wohnsitz in München bei ihrer Rückkehr in ihr Wohnanwesen in Solln, dass in dieses eingebrochen worden ist. Sofort verständigte die 55-Jährige die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannten Täter im Zeitraum von 14:45 Uhr bis 19:00 Uhr gewaltsam Zugang über ein Balkonfenster im ersten Obergeschoss. Sämtliche Zimmer in der Doppelhaushälfte wurden nach Stehlgut durchsucht. Es wurde Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Im Verlauf der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die angrenzende Doppelhaushälfte ebenso betroffen war. Auch hier wurde ein Fenster im ersten Obergeschoss gewaltsam geöffnet. Der 55-jährige Wohnungsinhaber gab an, dass bei ihm ebenfalls Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet worden sei.

Nach der Tat konnte der oder die Täter in unbekannte Richtung flüchten.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Moraltstraße, Hofbrunnstraße und Weltistraße (Solln) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

83. Einbruch in Reihenhaus – Zamdorf

Am Sonntag, 15.01.2023, gegen 17.00 Uhr, kehrten eine 37-Jährige und ihr 36-jähriger Lebensgefährte in ihr Wohnanwesen in Zamdorf zurück. Dort stellten sie fest, dass eingebrochen wurde. Das Paar verständigte die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannten Täter im Zeitraum von Donnerstag, 12.01.2023, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 15.01.2023, 17:00 Uhr, Zugang über eine Balkontür im ersten Obergeschoss. Von dort wurde das Haus nach Diebesgut durchsucht. Es wurden Geld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Der oder die Täter flüchteten im Anschluss durch eine Tür im Erdgeschoss in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Leutweinstraße, Friedrich-Eckart-Straße und Lüderitzstraße (Zamdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

84. Raub einer Handtasche – Untersendling

Am Samstag, 14.01.2023, gegen 22:20 Uhr, befand sich eine 73-Jährige mit Wohnsitz in München in der U 3. An der Haltestelle Brudermühlstraße wollte sie die U-Bahn verlassen. Da die 73-Jährige auf einen Rollstuhl angewiesen ist, tat sie sich beim Ausstieg schwer. Ein unbekannter Mann bot ihr daraufhin seine Hilfe an. Gegen den Willen der 73-Jährigen verfolgte der Mann diese bis zu ihrer Wohnung. Während dessen forderte er immer wieder Geld für die Hilfeleistung. An ihrer Wohnadresse angekommen, versuchte der Täter der 73-Jährigen die Handtasche zu entwenden. Die Seniorin wehrte sich dagegen und hielt die Tasche fest. Daraufhin stieß der Täter die 73-Jährige, so dass sie mit dem Rollstuhl umfiel.

Der Täter entwendete aus der Handtasche die Geldbörse, in welcher sich ein geringer Bargeldbetrag befand. Er flüchtete in unbekannte Richtung.

Die 73-Jährige verständigte im Anschluss sofort die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte nicht den gewünschten Erfolg.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 23 Jahre alt, 175 cm groß, schlank, kurze schwarze Haare; dunkle Hose, dunkles Oberteil, blaue Kappe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der U-Bahnstation „Brudermühlstraße“, Hinterbärenbadstraße, Fernpaßstraße und Bad-Gasteiner-Straße (Untersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

85. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Schwabing-West

Bereits am Dienstag, 10.01.2023, gegen 14:00 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann bei einer 85-Jährigen mit Wohnsitz in München. Er gab vor im Auftrag der Stadtwerke den Wasserdruck in der Wohnung überprüfen zu müssen. Der Täter ließ die 85-Jährige den Wasserhahn mehrmals betätigen. Nach dieser vermeintlichen Überprüfung verließ der Täter die Wohnung der Seniorin in unbekannte Richtung.

Erst einige Zeit später fiel der Seniorin auf, dass ihr seit dem Besuch des angeblichen Prüfers mehrere Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro fehlten. Die 85-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei einer Münchner Polizeiinspektion.

Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß; Blouson mit Reißverschluss

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Belgradstraße, Karl-Theodor-Straße und Hohenzollernstraße (Schwabing-West) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

86. Betrug durch Nachricht über Messenger-Dienst – Garching

Am Sonntag, 15.01.2023, gegen 10:00 Uhr, erhielt ein 75-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München über einen Messenger-Dienst eine Nachricht. Der Verfasser gab sich als dessen Tochter aus und täuschte im weiteren Verlauf eine Notlage vor. Es sollten zwei Rechnungen in Höhe von insgesamt mehreren Tausend Euro überwiesen werden. Der 75-Jährige tätigte daraufhin diese zwei Überweisungen.

Als ihm die Sache seltsam vorkam, kontaktierte er seine Tochter über die bekannte Rufnummer, welche dann bestätigte, dass es sich um einen Betrug handelte.

Das Kommissariat 76 (u.a. Betrugsfälle) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Präventionshinweis:

Die Münchner Polizei warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche. Unbekannte Täter nehmen hierbei Kontakt über Messenger-Dienste auf und geben sich als Angehörige aus. Dabei wird regelmäßig angegeben, dass die angezeigte Rufnummer die neue Erreichbarkeit der Angehörigen sei. Im Anschluss wird die Überweisung von Geldbeträgen erbeten, da man sich in einer Notlage befinde.

Bedenken Sie, dass der konkrete Textinhalt abweichen kann.

Verhaltenshinweis:

Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihren Angehörigen oder kontaktieren Sie diese unter der „alten“ Nummer. Sollten Sie Zweifel an der Identität haben, kontaktieren Sie die Polizei

Tätigen Sie keine Überweisung nur auf Grund eines Chatverlaufs

Sichern Sie ggf. den Chatverlauf durch Screenshots, da die entsprechenden Nachrichten in der Regel im Nachgang durch die unbekannten Täter gelöscht werden und geben Sie keine weiteren persönlichen Daten preis

Link zur Präventionsseite des Polizeipräsidiums München

87. Nachbarschaftsstreit löst größeren Polizeieinsatz aus – Am Hart

Am Donnerstag, 12.01.2023, gegen 14:50 Uhr, wurde der Polizeinotruf über eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Kämpferstraße informiert. Sofort wurden mehrere Streifen zum Einsatzort geschickt.

Ein 34-jähriger dort wohnhafter Mann hatte eine Auseinandersetzung mit einem 35-jährigen Nachbarn. Im Verlauf des Streits schlug der 34-Jährige den 35-Jährigen mit der Hand ins Gesicht. Dies konnte durch Angehörige des 35-Jährigen, die sich ebenfalls in der Wohnung befanden, beobachtet werden.

Der 34-Jährige verließ daraufhin die Wohnung. Die durch die Beteiligten verständigte Polizei konnte den 34-Jährigen vor Ort nicht antreffen.

Im Rahmen der ersten Abklärungen wurde bekannt, dass der 34-Jährige mehrere Waffen im Keller haben sollte. Aufgrund dieser Angaben wurden weitere Einsatzkräfte zur Örtlichkeit geschickt und die Kellerräumlichkeiten, die zu der Wohnung des 34-Jährigen gehörten, durchsucht. Dort wurden diverse Waffen aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Verletzungen des 35-Jährigen bedurften keiner ärztlichen Behandlung.

Die weiteren Ermittlungen nicht nur hinsichtlich des Aufenthaltsortes des 34-Jährigen sondern auch wegen möglicher Verstöße nach dem Waffengesetz führt das Kommissariat 25.