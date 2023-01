RIMPAR, LKR. WÜRZBURG. Im Laufe des Wochenendes ist ein bislang Unbekannter in ein Wohnhaus eingebrochen. Er entwendete dort eine Trompete und entkam mit seiner Beute unerkannt. Die Kriminalpolizei Würzburg hofft im Rahmen ihrer Ermittlungen nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen muss sich der Einbruch im Zeitraum von Freitagnachmittag, ab 16.00 Uhr, bis Sonntagnachmittag, um 16.00 Uhr ereignet haben. Der Täter hebelte dem Sachstand nach ein Fenster im ersten Obergeschoss auf und gelangte so in das Anwesen in der Von-Stauffenberg-Straße. Der Unbekannte entwendete hier eine Trompete im Wert von mehreren hundert Euro. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Wer im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet hat, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.