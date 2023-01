LANDKREIS ROSENHEIM. Eine Seniorin aus einer Gemeinde im Landkreis Rosenheim wurde Opfer von Betrügern und übergab am Freitag, 13. Januar 2023, an einen unbekannten Geldabholer Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von etwa 100.000 Euro. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd wiederholt deshalb seine Warnung und gibt Verhaltenstipps.

Die Masche, nach der die Betrüger vorgingen, war auch in diesem Fall wieder die bekannte: Die Täter hatten sich als Polizeibeamter, Staatsanwalt und Rechtsanwalt ausgegeben und der 83-jährigen Frau am Freitag, 13. Januar 2023, am Telefon erzählt, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse zur Abwendung einer Haft eine Kaution im sechsstelligen Euro-Bereich hinterlegen. Völlig schockiert suchte die Seniorin Bargeld und zahlreiche Schmuckgegenstände zusammen und übergab diese nach den langen Telefonaten mit den Betrügern am Freitagnachmittag an einen Mann, der zu ihrem Wohnanwesen gekommen war. Der Gesamtwert von Bargeld und Schmuck beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPI/Z) des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd übernahm die Untersuchungen in dem Fall und gibt Verhaltenshinweise: