MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Bislang unbekannte Täter brachen am Freitagabend in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.

In der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis 23.40 Uhr, warfen die Einbrecher ein Fenster ein und drangen in die Erdgeschosswohnung in der Karlstraße ein. Dort durchwühlten sie sämtliches Mobiliar. Die Unbekannten entwendeten hieraus mehrere Elektrogeräte im Wert von etwa 1.000 Euro. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von etwa 500 Euro.

Zeugen, die in der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis 23.40 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Karlstraße gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.