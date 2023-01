0091 – Aggressive Personen in der Stadt

Oberhausen – Am Sonntag (15.01.2023) wurde ein 48-Jähriger gegen 01.45 Uhr an der Ecke Donauwörther Straße / Drentwettstraße von sechs Personen angesprochen und im Verlauf einer verbalen Streitigkeit beleidigt und körperlich angegriffen. Der Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt, verzichtete jedoch auf die Hinzuziehung des Rettungsdienstes.

Die Angreifer flüchteten nach der Tat. Im Rahmen polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnten fünf Personen in unmittelbarer Tatortnähe festgestellt werden, deren mögliche Tatbeteiligung nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen ist.

Nach Beschreibung des 48-Jährigen soll es sich bei den Tätern um Jugendliche gehandelt haben.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet Personen, die sich zur Tatzeit im Umfeld der Donauwörther Straße / Drentwettstraße aufhielten und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0821/323-2510 zu melden.

Innenstadt – Am Samstag (14.01.2022) wurde einem 33-Jährigen aufgrund seines aggressiven Auftretens gegen 01.00 Uhr der Zutritt zu einer Bar in der Jakoberstraße verweigert. Auch gegenüber der hinzugerufenen Streife verhielt sich der Mann so aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen wurde. Er wehrte sich gegen die Verbringung in den Polizeiarrest, beleidigte die eingesetzten Polizeikräfte und griff diese körperlich an. Eine Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt, blieb jedoch dienstfähig.

Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.

Innenstadt – Am Samstag (14.01.2022) wurde ein 25-Jähriger aufgrund seines provozierenden Verhaltens gegen 02.45 Uhr einer Diskothek in der Halderstraße verwiesen. Als er daraufhin außerhalb der Disko die Türsteher provozierte, erteilte ihm eine Polizeistreife, die zufällig vorbeifuhr, einen Platzverweis. Zunächst verließ der Mann die Örtlichkeit, kehrte jedoch nach wenigen Minuten wieder zurück.

Sowohl den Polizeikräften als auch zwei weiteren Personen, die sich vor der Diskothek aufhielten, gelang es nicht, den aufgebrachten Mann zu beruhigen und davon zu überzeugen, nach Hause zu gehen. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen, wobei er sich der Maßnahme massiv widersetzte. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt und vor Ort erstversorgt. Er konnte jedoch seinen Dienst fortsetzen.

Ein 19-Jähriger, der sich zunächst bemüht hatte, beruhigend auf den 25-Jährigen einzuwirken, versuchte anschließend, die Ingewahrsamnahme zu stören.

Sowohl den 19-Jährigen als auch den 25-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Innenstadt – Am Sonntag (15.01.2023) kam es gegen 02.40 Uhr auf dem Königsplatz zu einer gegenseitigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und einem 28-Jährigen. Der Vorfall wurde durch die Videokameras vor Ort aufgezeichnet. Die genauen Umstände und Hintergründe für die wechselseitigen Körperverletzungen sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

0092 – Zeugenaufruf – Was zeigte die Ampel?

Kriegshaber – Am Samstag (14.01.2023) befuhr ein 45-Jähriger den Kobelweg mit einem weißen Ford Transit stadteinwärts und überquerte die Kreuzung mit der Auffahrt zur B 17. Zeitgleich bog ein 64-Jähriger mit einem grauen Audi von der B 17 in Fahrtrichtung Norden auf den Kobelweg ab. Dabei fuhr der Ford Transit-Fahrer frontal in die linke Seite des Audi, woraufhin in beiden Fahrzeugen die Airbags auslösten. Der 64-Jährige und seine Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

Aktuell ermittelt die Polizei den genauen Unfallhergang, insbesondere im Hinblick auf die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt. Hierzu werden Unfallzeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610, zu melden.

0093 – Diebstahl während der Messe „Jagen und Fischen“

Universitätsviertel – Am Samstrag (14.01.2023) wurden gegen 15.45 Uhr auf dem Messegelände in der Halle 2 zwei Ferngläser der Marke Leica gestohlen. Zwei bislang Unbekannte lenkten den Mitarbeiter des Messestandes ab und durchtrennten die Drahtschnüre, mit welchen die Ferngläser gesichert waren.

Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, glatte, kurze Haare

weiblich, ca. 28 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlank, glatte, schulterlange Haare.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.800 Euro.

Die PI Augsburg Süd bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

0094 – Unfallfluchten – Zeugenaufruf

Göggingen – Am Freitag (13.01.2023) wurde zwischen 15.40 Uhr und 15.55 Uhr ein schwarzer BMW, der ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes „Netto“ in der Edisonstraße geparkt war, am Stoßfänger hinten links beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Haunstetten – Am Samstag (14.01.2023) wurde im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 19.15 Uhr ein in der Albert-Leidl-Straße vor der Hausnummer 4 abgestellter schwarzer BMW beschädigt. Es entstanden ein Streifschaden sowie eine Delle am linken Heck des Fahrzeugs. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet jeweils um Hinweise unter 0821/323-2710.

Oberhausen – Am Samstag (14.01.2023) wurde zwischen 09.45 Uhr und 11.20 Uhr an einem in der Löfflerstraße auf Höhe der Hausnummer 16 geparkten grauen Mercedes die vordere linke Stoßstange beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter 0821/323-2510.

0095 – E-Scooter-Fahrer betrunken unterwegs

Göggingen – Am Samstag (14.01.2023) fiel einer Polizeistreife gegen 01.00 Uhr die Fahrweise eines E-Scooter-Fahrers auf. Dieser war in der Gögginger Straße unterwegs und wurde zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Ein Atemalkoholtest beim 29-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 1,8 Promille. Zur Feststellung des Blutalkoholwerts wurde anschließend eine Blutentnahme in einer Klinik durchgeführt. Der Führerschein des Mannes wurde noch vor Ort sichergestellt, weil durch sein Verhalten mit dem Entzug der Fahrerlaubnis gerechnet werden muss. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

0096 – Pkw beschädigt – Zeugen gesucht

Oberhausen – Im Zeitraum von Samstag (07.01.2023), 15.00 Uhr, bis Donnerstag (12.01.2023), 22.45 Uhr, wurde die linke Seite eines in der Haußerstraße vor der Hausnummer 1 geparkten schwarzen Mercedes vermutlich mit einem Schlüssel verkratzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro

Kriegshaber – Am Freitag (13.01.2023) wurde zwischen 18.00 Uhr und 23.35 Uhr ein auf dem Parkplatz des Drogeriemarktes „Rossmann“ in der Ulmer Straße abgestellter grauer Citroen beschädigt. Der Kofferraum wurde mutmaßlich durch einen Tritt eingedellt. Der Sachschaden beträgt rund 600 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter 0821/323-2610.